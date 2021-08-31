Лекарства, штрафы, образование. Что изменится в России с началом осени

В начале нового месяца в России вновь вступают в силу ряд законопроектов, принятых Госдумой VII созыва. «Политика Сегодня» рассказывает, что изменится в жизни граждан с приходом осени.

Больничные для родителей

С 1 сентября работодателей обяжут оплачивать больничные гражданам с детьми до семи лет включительно в размере 100% от средней заработной платы. Причем выплаты будут производиться независимо от стажа. Сейчас, если выслуга сотрудника составляет менее пяти лет, ему положено лишь 60% от среднего заработка.

Вместе с тем неизменной станет и сама сумма выплат. Это значит, что родителям с детьми, находящимися как на стационарном, так и на амбулаторном лечении, больничный будет оплачиваться в одинаковом размере. Максимальная стоимость дня вынужденного отдыха в 2021 году составляет 2434 рубля.

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Обжалование штрафов через «Госуслуги»

С начала осени автовладельцы, которые хотят оспорить штраф за нарушение ПДД, зафиксированный автоматической дорожной камерой, смогут сделать это не выходя из дома — через портал «Госуслуг». На это водителям будет отводится 10 дней с момента получения уведомления. Важно, для того, чтобы воспользоваться функцией, аккаунт владельца должен быть подтвержден.

При этом же условии россияне перестанут получать бумажные письма о штрафах. Все данные о нарушениях будут отображаться в личном кабинете на «Госуслугах», а также дублироваться на электронную почту и по смс. Если автолюбитель не зайдет на портал в течение недели, ему вышлют бумажную копию квитанции со штрафом.

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

Гаражная амнистия

Законопроект о так называемой гаражной амнистии тоже вступит в силу с сентября и коснется более 3,5 млн россиян, отмечают на сайте Госдумы. Он предполагает передачу в собственность гражданам государственных и муниципальных земельных участков, на которых находятся их частные гаражи, на пять ближайших лет, то есть до 1 сентября 2026 года.

Закон распространяется только на объекты капитального строительства, которые были возведены до 30 декабря 2004 года. Как отметил депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, с принятием законопроекта владельцы гаражей смогут, наконец, продать их или передать по наследству.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

«Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», – пояснил парламентарий.

Новые требования к организаторам азартных игр

Также с осени в России начинает работу Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), который будет пресекать незаконную деятельность букмекеров в интернете, а также собирать с них целевые отчисления. Вырученные деньги будут направляться в общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги.

Отмечается, что без регистрации в ЕРАИ организовывать азартные игры в букмекерских конторах и тотализаторах с помощью кредитных организаций будет невозможно.

Онлайн-продажа лекарств

Заниматься продажей лекарств через интернет смогут даже несетевые аптеки. Ранее для разрешения на дистанционную торговлю препаратами организациям необходимо было иметь минимум 10 филиалов по стране, а также свой собственный сайт.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Законопроект об онлайн-продаже лекарств позволит владельцам небольших фармацевтических компаний заключать договоры с маркетплейсами и торговать товарами на их платформах.

Студенты-многопрофильники

Также с новым учебным годом вступает в силу законопроект, подписанный президентом Владимиром Путиным еще в мае этого года. Он дает российским вузам больше свободы в выборе образовательных программ.

За счет расширения групп профессий, у студентов появится возможность получать сразу несколько квалификаций одновременно. Это в свою очередь позволит менять профиль обучения и переводиться между факультетами даже после второго курса. Вместе с тем закон возвращает обязательную предзащиту диссертаций для аспирантов.