Мэр Железноводска назвал недовольных курортом туристов «неудачниками»

Туристов, которые остались недовольны Железноводском в Ставропольском крае, мэр города Евгений Моисеев назвал «неудачниками».

Путешественники раскритиковали инфраструктуру Железноводска. Моисеев на своей странице в социальной сети Instagram предложил подумать на слоганом для города, который бы говорил о населенном пункте, как о «лучшем велосипедном курорте». Однако одна из пользователей Сети написала, что Железноводск похож «на обыкновенные города любой области».

В ответ на ее слова, Моисеев призвал обходить город-курорт стороной и отметил, что «здесь не место озабоченным неудачникам». Комментаторы раскритиковали градоначальника за его высказывание. При этом другие пользователи указали, что в городе много проблем, которые требуется решать.