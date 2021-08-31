Циклон принесет дожди и грозы в Москву 1 сентября

Треть месячной нормы осадков может выпасть в российской столице 1 сентября, в День знаний.

Дожди будут сопровождаться летними грозами. Погода в городе в первый день осени сформируется под влиянием активного циклона «Ове». Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Календарная осень заявит о себе «прямо с порога» и предзнаменует резкую смену сезонов, подчеркнул синоптик. Циклон придет в регион из западной части Центральной России. Затем траектория вихря изменится, и он обрушится на Верхневолжье и Вологду.