Комик Мирзализаде уехал в Турцию после скандальной шутки о русских

Комик Идрак Мирзализаде, отбывший административный арест из-за неудачной шутки про «русских и фекалии», находится в Турции.

Артист уехал в Турцию еще до того, как МВД России пожизненно запретило ему въезд на территорию страны. В мае 2021 года в своем выступлении в комедийном шоу на YouTube комик сделал недопустимые заявления, оскорбляющие русских.

После этого скандального монолога была проведена экспертиза. В высказываниях обнаружили признаки унижения группы лиц по национальному признаку. Суд 9 августа арестовал Мирзализаде на 10 суток.