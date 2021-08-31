Лавров раскритиковал оппонентов за неверное толкование его слов о Сталине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал нападки оппонентов на заявление дипломата об исторической фигуре Иосифа Сталина.

Руководитель ведомства раскритиковал их за неверное толкование слов. По мнению Лаврова, смысл его высказывания заключается в другом. Он обратил внимание на действия сил, требующих рассматривать Сталина и Адольфа Гитлера как единственных виновников Второй Мировой войны. Такая позиция приравнивает Россию к тем, кто пытался завоевать Европу. Однако целью Москвы было спасение других государств, подчеркнул глава МИД.

Озвученный курс используется сторонами, стремящимися ослабить Россию, объяснил свои слова Лавров. Однако некоторые деятели стали видеть в заявлении руководителя МИД «оправдание Сталинизма», что является подлым шагом, добавил дипломат.