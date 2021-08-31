Шойгу оценил обстановку в Афганистане на фоне вывода вооруженного контингента США

Напряженность в Афганистане достигла критического уровня, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В этой связи он обратил внимание на количество граждан республики, которые пытаются сбежать из страны. По его словам, людей не останавливает даже смертельная опасность.

«Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни», — сказал министр в рамках селекторного совещания.

Новый виток афганского кризиса произошел в связи с решением Вашингтона свернуть свою военную миссию. Этим воспользовались боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Они практически без боя взяли под свой контроль Афганистан, после чего вынудили правительство передать им власть в стране.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации