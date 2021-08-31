Охрименко рассказал о будущем «Мотор Сич» в случае кооперации с китайской компанией

Украинское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», могло бы рассчитывать на будущее лишь в том случае, если бы его кооперация с крупнейшей авиастроительной корпорацией Китая состоялось.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Украина.ру» высказал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Если бы Киев под давлением Соединенных Штатов Америки не заблокировал сделку с китайскими инвесторами, завод «Мотор Сич» занимался бы сейчас производством авиадвигателей, и со временем, по мере развития, завод мог бы стать одним из лучших в мире в данной отрасли, уверен Охрименко.

«Вообще там можно делать двигатели для любой авиации. У нас же появляются новые технологии и новые летательные аппараты. «Мотор Сич» могла бы поучаствовать в создании или производстве летательных аппаратов ХХI века. Но не судьба. Теперь будущего нет», — заявил эксперт.

Теперь, по мнению политолога, «Мотор Сич» ждет та же судьба, что и украинский авиационный завод «Антонов», который формально еще существует, но фактически за последние пять лет не создал ни одного самолета.

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Напомним, сделка между руководством предприятия «Мотор Сич» и китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment была заморожена президентом Украины Владимиром Зеленским, который по указанию из Вашингтона ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о национализации завода.