Кремль внимательно отслеживает результаты поездки Зеленского в США

Москва внимательно отслеживает результаты визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отношение Москвы к поездке украинского лидера в Вашингтон. Представитель Кремля подчеркнул, что США могут использовать влияние на Зеленского и побудить его на реализацию Минских соглашений.

«Мы не считаем в праве вмешиваться в отношения двух суверенных государств», — уточнил Песков.

По его словам, США могут повлиять на отказ Зеленского от действий, которые могут нанести сокрушительный вред всему процессу урегулирования ситуации в Донбассе. Такой комментарий пресс-секретарь президента РФ дал в беседе с журналистами во вторник.