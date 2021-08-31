Пять генералов МВД отправили в отставку указом Путина

Президент РФ Владимир Путин выпустил указ, освобождающий от должностей сразу несколько высокопоставленных сотрудников МВД.

Как сообщает «Коммерсант», были уволены пять генералов. Речь идет о двух заместителя начальника столичной полиции Наталье Агафьевой и Андрее Понорце. Кроме того, своих мест лишились два генерала, занимавшие высокие посты в центральном аппарате министерства внутренних дел. Один из них — Дмитрий Шарбаров. На протяжении десяти лет он руководил главком на транспорте МВД.

Предположительно, некоторые из сотрудников лишились должностей из-за того, что поручились за начальника полиции на Камчатке, в отношении которого возбудили уголовное дело. Других подробностей пока не приводится.