В Национальный день языка президент Молдавии призвала граждан учить румынский

Президент Молдавии Майя Санду опубликовала поздравление, приуроченное к празднованию Национального дня языка, где пожелала, чтобы румынский язык стал общим для всех жителей страны. Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook.

«Румынский язык может стать родным для всех наших граждан. Для этого мы должны запустить национальную программу по изучению румынского языка для носителей других языков», — заявила президент.

Напомним, что, согласно конституции, государственным языком является только молдавский, однако это противоречит Декларации о независимости, утвержденной в 1991 году, — там статус госязыка закреплен за румынским. В 2013 году Конституционный суд страны постановил, что оба документа являются «единым целым», но главным языком страны является именно румынский, так как декларация при трактовании разночтений превалирует над Основным законом.

Санду, будучи гражданкой Румынии, активно продвигает идею унионизма (движение за объединение Румынии и Молдавии). Поэтому она неоднократно требовала, чтобы молдавский парламент принял конституционные поправки об изменении государственного языка.

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Даже на торжественных мероприятиях президент Молдавии иногда называет государственным языком страны румынский.

«Санду, которая любит позировать на фоне флага Румынии, в очередной раз, теперь на военном параде в Кишиневе, назвала молдавский язык румынским. Молдавия, похоже, имеет единственного президента в мире, который, судя по всему, хотел бы сделать свою страну частью другого государства», — написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Стоит отметить, что для самих граждан Молдавии «день языка» также не совсем однозначный праздник, ведь он каждый раз разделяет общество на два лагеря — унионистов, как Санду, и государственников, выступающих за сохранение молдавского языка в качестве национального.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Ранее Санду задумалась о присоединении Молдавии к направленному против России проекту «Триморье».