Песков предложил дождаться заявлений Путина и Лукашенко по подписанию карт интеграции

Забегать вперед в вопросе подписания интеграционных дорожных карт не следует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали пресс-конференцию, которая запланирована на 9 сентября. Президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко. По словам Пескова, необходимо дождаться заявлений двух президентов по вопросу подписания карт интеграции.

«Нужно не забегать вперед», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Такой комментарий представитель Кремля дал в беседе с журналистами во вторник. Лукашенко должен посетить Москву с визитом 9 сентября.