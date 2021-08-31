Пловчиха Буткова завоевала серебро Паралимпиады на дистанции 50 м брассом

Российская пловчиха Наталия Буткова завоевала серебро Паралимпийских игр в Японии на дистанции 50 метров брассом.

Россиянка завоевала вторую медаль на токийском турнире, ранее она стала бронзовым призером на дистанции 150 метров комплексным плаванием. Буткова финишировала с результатом 1 минута 00,54 секунды. Золотую награду завоевала испанская спортсменка Марта Фернандес Инфанте (58,21), тройку замкнула представительница Мексики Нели Миранда Эррера (1.01,60).

Спортсменки соревновались в категории SB3, где представлены атлеты с нарушением конечностей и церебральным параличом. В активе Бутковой вторая медаль на токийской Паралимпиаде. Российская пловчиха является бронзовым призером первенства мира 2019 года, а также чемпионкой Европы прошлого года.