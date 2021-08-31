Высокий риск смерти сохраняется после перенесенного коронавируса полгода

Сроки сохранения повышенного риска смерти у пациентов после перенесенного коронавируса назвали в Минздраве РФ.

Высокий риск летального исхода наблюдается у перенесших коронавирус в течение полугода. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает телеканал «360».

Снизить риск заражения коронавирусом и защитить от смерти из-за осложнений позволит вакцинация. В России при проведении прививочной кампании предлагают выбрать между несколькими препаратами, среди них «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт», который является однокомпонентным.