Наибольшее число пропавших без вести людей приходится на страны Африки

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) перечислили страны, в которых чаще всего граждане пропадают без вести.

Международный день пропавших без вести людей ежегодно отмечается 30 августа. В рамках мероприятия Международный Комитет Красного Креста составил список стран, где пропадает больше всего людей. Наибольшее количество исчезнувших наблюдается в государствах Африки.

Сейчас по всему африканскому материку без вести пропавшими считаются свыше 44 тыс. граждан. Из них 45% являются детьми. Больше всего человек пропали в Эфиопии, Южном Судане, Сомали, Нигерии, Ливии, ДРК и Камеруне. Также в МККК отметили, что за 2021 год повысилось число жертв насильственных исчезновений на фоне вооруженных конфликтов в Африке.

Представители МККК ранее заявили о продолжении работы в Афганистане. Глава делегации Элой Филлион подчеркнул, что они вели деятельность в стране в течение 30 лет и не будут ее останавливать, сообщает телеканал «360».