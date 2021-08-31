Пловчиха Валерия Шабалина взяла золото Паралимпийских игр в Токио

Российская пловчиха Валерия Шабалина стала обладательницей награды высшей пробы летних Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Валерия Шабалина завершила заплыв за 2 минуты 20,99 секунды. Серебро завоевала британка Бетани Ферт (2.23,19), а бронза досталась ее соотечественнице Луизе Фиддис (2.29,21).

Таким образом, российская спортсменка взяла третью золотую медаль на Играх в Японии. Ранее она оказалась сильнее соперниц на дистанциях 100 м баттерфляем и 200 м вольным стилем.