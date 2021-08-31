Лавров рассказал, как Киев пытается подорвать легитимность российских выборов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о провокациях Украины в преддверии думских выборов в России.

По его словам, Киев массово рассылает требования к другим странам не присылать своих наблюдателей на сентябрьские выборы в России.

«Смешно, на самом деле. При чем здесь российские выборы и Украина», — добавил он.

Стоит отметить, что единые выборы состоятся в России в сентябре текущего года. У граждан страны будет возможность проголосовать с 17 по 19 число.

Ранее Лавров заявил, что западные политические фигуры не рассматривают вариант военного конфликта с Россией. Однако это не означает, что Запад перестанет строить против нас «козни», резюмировал он.