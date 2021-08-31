Паралимпийская спортсменка Пикалова завоевала серебро в плавании

Россиянка Дарья Пикалова заняла второе место в квалификации по плаванию на Паралимпийских играх, уступив сопернице из Бразилии Марии Каролине Гомес Сантьяго.

Спортсменка Дарья Пикалова выступила кролем на соревнованиях по плаванию в рамках Паралимпийских игр в Токио. Пловчиха преодолела дистанцию 100 метров за 59,13 секунды. Спортсменка завоевала серебро для российской сборной.

На первом месте оказалась Мария Каролина Гомес Сантьяго из Бразилии, которая показала результат 59,01 секунды. Третье место заняла Ханна Рассел — англичанка преодолела расстояние за 1.00,25 секунды. Спортсменки выступили в классе S12.