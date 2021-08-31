Уроки демократии. США окончательно оставили Афганистан во власти талибов

В ночь на 31 августа в Кабуле было шумно. Члены запрещенной на территории РФ террористической организации «Талибан»1* праздновали уход американских войск из Афганистана после 20 лет «оккупации».

Шасси последнего самолета ВВС США (C-17A Globemaster III) оторвались от взлетной полосы аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа в 23:59 по местному времени, за одну минуту до назначенной талибами красной линии.

В Сети активно распространилось видео, на котором боевики впервые за 20 лет входят в ангары кабульского аэропорта. Примечательно, что почти на всех талибах экипировка военнослужащих США.

Британская газета The Guardian передает, что представители Соединенных Штатов обошлись без официальных заявлений об окончании эвакуации. Последним солдатом, поднявшимся на борт транспортного самолета, стал генерал-майор Кристофер Донахью.

Global Look Press / U.S. Marines / Keystone Press Agency

Как только самолеты ВВС США покинули аэропорт, талибы принялись стрелять в воздух и запускать салюты. После беглого осмотра ангаров выяснилось, что американцы намеренно испортили вооружение и военную технику, которую не успели забрать с собой (27 «Хаммеров», противоракетные и минометные системы, а также несколько десятков самолетов), зато расщедрились на пожарные машины и бортовые трапы.

Представители «Талибана»* уже окрестили 20-летнее пребывание армии Соединенных Штатов в Афганистане «оккупацией», которая завершилась в предпоследний день лета 2021 года.

«Сегодня в полночь по афганскому времени последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость. <…> Мир должен усвоить этот урок. Это приятный момент победы», — сообщил представитель боевиков Забихулла Муджахид.

«Талибские авиалинии»

«Приятный момент победы», к слову, разделяют не все жители Афганистана. Мужчина по имени Хекматулла в беседе с британскими журналистами посетовал, что «не знает, какие у него теперь шансы». До этого момента он работал переводчиком на американской военной базе.

Также в стране до сих пор находятся около 200 граждан США, которым не удалось уехать последним рейсом. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что сограждан обязательно спасут, но этот процесс не будет «легким и быстрым».

Global Look Press / Graeme Jennings - Pool Via Cnp

Несколько дней назад талибы предложили Турции помочь с организацией работы международного аэропорта Кабула, однако Анкара пока не дала официального согласия. Если президент Реджеп Эрдоган пойдет навстречу боевикам, у некоторых афганцев появится шанс покинуть страну, пишет The Guardian. Спорный момент состоит в том, что пока не ясно, какие авиакомпании согласятся пустить рейсы в Кабул после всего произошедшего.

Мнение эксперта

Предсказать появление и развитие нового Исламского Эмирата Афганистан пока сложно, рассуждает кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Станислав Хатунцев. Принципиальный вопрос сейчас — усвоили ли талибы уроки 2001 года, когда американцы вторглись в Афганистан и подавили их грубой силой.

В разнице между тем «Талибаном»* и нынешней его вариацией и кроется разгадка будущего страны, уверен собеседник «Политики Сегодня».

«Пока мы наблюдаем, что нынешний "Талибан"*, верхушка его руководства, создают позитивный имидж движения. Они достаточно открыты, идут на контакты, много обещают. Всячески стараются показать, что они не дикие и фанатичные фундаменталисты, а вполне себе умеренные исламисты. <…> Пока все указывает на то, что талибы уроки из прошлого извлекли. Вывод американских войск покажет, как ситуация в Афганистане будет развиваться дальше», — объяснил Хатунцев.

Global Look Press / Xinhua

Вполне возможно, что американцы будут периодически наведываться в Афганистан, прикрываясь борьбой с «Исламским государством»1* — террористической организацией, которая не так давно устроила взрыв у ворот аэропорта имени Хамида Карзая. Президент Джозеф Байден уже пообещал, что страна не оставит содеянное без последствий, — Соединенные Штаты нанесли два ракетных удара по отдельным объектам в Кабуле, убив при этом несколько афганских детей.

В политико-экономическом плане талибов может ждать большое будущее, допускает эксперт по Ближнему Востоку. Боевики наладили контакт с Китаем и Турцией, Пакистан также с радостью поддержит давних союзников. Остается надеяться, что повстанцы не примутся бряцать оружием у границ Таджикистана и Узбекистана, заключил Хатунцев.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации