В Госдуме указали на систематические попытки Запада посеять недоверие к выборам в РФ

Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует систематические попытки Запада посеять недоверие к выборам.

Председатель думской комиссии Василий Пискарев проанализировал информацию, которую представили авторитетные издания и правозащитники. По его словам, собранные материалы указывают на систематические попытки извне подорвать доверие к российским выборам.

«Как за рубежом, так и в России», — указал источники Пискарев.

С таким заявлением он выступил на круглом столе в Общественной палате РФ. Все материалы представляют спланированную кампанию по дискредитации российских выборов, добавил политик.