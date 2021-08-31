В России разработали беспилотники для поиска подлодок противника

Россия разработала новейшие подводные беспилотники для поиска и сопровождения подводных лодок противника. В настоящий момент они проходят испытания.

Разработкой и проверкой аппаратов занимается Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин». Его представитель рассказал в интервью РИА Новости, что роботизированные подводные комплексы способны использовать для поиска противника и нескрытные методы, такие как активная гидроакустика. Он подчеркнул, что таких дронов весьма трудно и невыгодно уничтожать из-за их малого размера и маневренности.

«Другой вариант — создание весьма крупных, водоизмещением в десятки тонн, аппаратов, имеющих большой запас энергии и сложные средства обнаружения. Такие аппараты уже создаются и испытываются», — сообщил представитель «Рубина».

Он отметил, что наиболее привлекательной задачей для необитаемых подводных аппаратов является поиск и сопровождение субмарин противника. Именно для таких целей предприятие разработало беспилотники, которые сейчас проходят испытания.