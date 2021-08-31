Запрещенная структура Навального работает в Волгограде под другим именем

Одна из структур Алексея Навального, ликвидированных по решению Мосгорсуда, продолжает вести деятельность на территории Волгограда под другим именем.

Штаб Навального1 в Волгограде (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) может работать под названием ВАШ «Дозор» (Волгоградский антикоррупционный штаб «Дозор»), пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Организация устроена по тому же принципу, что и запрещенная структура. Она не зарегистрирована как юридическое лицо и существует за счет пожертвований. Лицом проекта стал экс-координатор волгоградского штаба Навального Евгений Кочергин.

Большое количество совпадений указывает на то, что ВАШ «Дозор» является ребрендингом ликвидированного штаба Навального, а его деятельность также будет направлена на дискредитацию действующих властей.

ФАН обратился в ГУ МВД Волгоградской области и прокуратуру Волгограда с просьбой принять меры реагирования по факту работы экстремистской организации «штаб Навального» под другим названием.

1 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России