Пловец Андрей Николаев взял золотую медаль на Паралимпиаде в Японии

Российский спортсмен Андрей Николаев завоевал награду высшей пробы в плавании вольным стилем на 400 метров в классе S8 на летних Паралимпийских играх в Токио.

Андрей Николаев завершил заплыв за 4.25,16 минуты, оставив позади итальянца Альберто Амодео и американца Мэттью Торреса. Ранее россиянин завоевал серебро на дистанции 100 метров вольным стилем.

Летние Паралимпийские игры были запланированы на 2020 год. Однако соревнования пришлось перенести на год из-за пандемии коронавируса. В Играх принимают участие 242 спортсмена из России.