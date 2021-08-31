Спрос на новогодние путевки среди россиян снизился в пандемию COVID-19

Туроператоры в России зафиксировали снижение спроса на бронирование новогодних путевок в пандемию коронавирусной инфекции.

Россияне стали реже уезжать в другие города и страны на новогодние каникулы. Жители России меньше покупают путевки и предпочитают отмечать праздник у себя дома. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, туристы не планируют свои путешествия заранее из-за коронавируса. Однако на ситуацию может повлиять создание коллективного иммунитета. Специалист считает, что это позволит ослабить ограничения, введенные для профилактики распространения заболевания.

Туроператор отмечает, что ситуация со спросом может измениться уже в октябре. Так, в настоящее время идет активное бронирование билетов на отдых в Красную поляну в Сочи.