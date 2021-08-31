«Ювентус» попрощался с перешедшим в «МЮ» Роналду

Туринский клуб «Ювентус» опубликовал заявление, посвященное трансферу португальского нападающего Криштиану Роналду.

В пресс-службе старой синьоры напомнили, что форвард присоединился к туринцам 10 июля 2018 года. За три сезона Роналду сыграл в 133 матчах, в которых отличился 101 забитым мячом.

«Это первый игрок в истории "Ювентуса", забивший как минимум 100 голов во всех турнирах в первые три сезона в "Ювентусе". С момента прихода в Серию А Роналду забил больше, чем какой-либо еще игрок», — говорится в заявлении.

На прошлой неделе Роналду объявил боссам «Ювентуса» о своем уходе. «Манчестер Сити» был готов предложить Роналду контракт на два года — до 2023 года, но позже отказался от трансферной идеи. Руководство «Манчестер Юнайтед» вступило в гонку за нападающего и оперативно согласовал условия личного контракта.