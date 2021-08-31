Сотрудники правоохранительных органов Центральноафриканской Республики арестовали банду мародеров на окраине города Боали.

Злоумышленники промышляли рэкетом и грабежами. Их задержали прямо дома. В укрытии полицейские обнаружили тяжелое вооружение, взрывчатку и запрещенные наркотические вещества.

Все изъятое в ходе обыска оружие оказалось иностранного производства. Примечательно, что в отношении ЦАР действует эмбарго ООН на поставки военной техники. Таким образом, все иностранные боеприпасы являются контрабандой.

Тем не менее боевики получают вооружение по нелегальным каналам и не испытывают в нем дефицита. В то же время правительственные войска ЦАР (FACA) вынуждены противостоять радикалам при помощи давно устаревшей техники, поскольку они лишены возможности получать иностранное оружие контрабандой.

Власти ЦАР неоднократно выступали с призывом к ООН об отмене санкций, которые подрывают национальную безопасность государства. Однако, несмотря на преимущество боевиков в снаряжении, бойцы FACA имеют серьезное преимущество перед ними.

Военнослужащих обучают и курируют российские инструкторы, которых на Западе причисляют к «ЧВК Вагнера». Полученные навыки солдаты успешно применяют в боях против хорошо вооруженных радикалов.

При консультативной поддержке россиян центральноафриканские войска разгромили конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» и стабилизировали обстановку в стране. Этого удалось достичь благодаря дисциплине, выдержке и другим качествам, которые местные бойцы переняли у россиян.

Народ ЦАР выступает за длительное и плодотворное сотрудничество между Банги и Москвой.