Путин и Лукашенко 9 сентября могут документально закрепить дорожные карты интеграции

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко могут подписать все дорожные карты интеграции, заявил посол республики в Москве.

Стоит отметить, что встреча глав государств запланирована на 9 сентября текущего года. Ожидается, что стороны детально обсудят подготовленную правительствами государств союзную программу, а также вопросы международного характера.

Ранее стало известно, что Лукашенко пригрозил метлой женам белорусских хоккеистов и футболистов. Таким образом он раскритиковал спортсменов, которые представляют республику на международных соревнованиях. Под горячую руку попали и супруги спортсменов, которые, по словам Лукашенко, сидят в айфонах и «против государства воюют».