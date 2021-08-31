Украинская делегация вместе с Зеленским остановилась в люксовом отеле напротив Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский и вся киевская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams в ходе официального визита в Вашингтон.

Здание гостиницы находится буквально через дорогу от Белого дома, где и пройдет встреча Зеленского с американским президентом Джо Байденом. По данным СМИ, стоимость номеров в отеле достигает 2 тысяч долларов за ночь.

Стоит отметить, что встреча глав государств изначально была запланирована на 31 августа, однако позже дату перенесли на 1 сентября. Такое решение было принято в связи с ситуацией в Афганистане. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) отказалась продлевать период эвакуации иностранцев из Кабула после 31 августа.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации