Женская сборная России по волейболу пробилась в четвертьфинал ЧЕ

Женская сборная России по волейболу пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в четырех странах: Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии.

В 1/8 финала подопечные итальянского специалиста Серджо Бузато в пяти сетах обыграли белорусскую команду со счетом 3-1 (27:25, 25:20, 19:25, 25:23). За право выйти в полуфинал турнира россиянки поспорят с представительницами Италии.

На групповой стадии российские волейболистки обыграли команду Франции (3:1), сборную Азербайджана (3:0) и команду Боснии и Герцеговины (3:0). На тай-брейках россиянки проиграли сборным Бельгии (2:3) и Сербии (2:3).

Действующим чемпионом Европы является команда-хозяйка турнира — сборная Сербии, завоевавшая титул в 2019 году. Первенство Европы стартовало 18 августа. Финальная игра пройдет в субботу, 4 сентября.