Глава Казахстана принял отставку министра обороны после взрывов в Жамбылской области

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев принял решение сложить с себя полномочия. Его отставку принял президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Информацию об уходе Ермекбаева с поста главы минобороны Казахстана подтвердил пресс-секретарь президента республики Берик Уали. Он сообщил, что глава государства рассмотрел рапорт министра и принял его отставку.

Отмечается, что глава оборонного ведомства сложил с себя полномочия после взрывов в Жамбылской области. Данный инцидент произошел 26 августа в воинской части близ села Кайнар, расположенного в Байзакском районе. Причиной происшествия стало возгорание возле одного из складов. Взрывы унесли жизни 15 военнослужащих.