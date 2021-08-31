Украина вне игры. Почему Россия будет поставлять газ в Венгрию по южному маршруту

Россия и Венгрия договорились о долгосрочном газовом контракте. Накануне председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто провели переговоры в Петербурге, в ходе которых на 15 лет продлили соглашение о поставке природного топлива. Принципиальным отличием от прежнего договора, заключенного в 1995 году, является то, что с октября газ будет идти в центральноевропейскую страну через «Турецкий поток», а не украинскую ГТС.

В Киеве уже возмутились решением российского монополиста отказаться от дальнейшей эксплуатации украинского транзита, заявив, что это скорее политический ход, нежели продиктованный экономическими соображениями. Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач с этим не согласился.

«Украинский транзит очень дорогой. Даже с учетом увеличения расстояния транспортировки (в случае с Венгрией) доставка по новому маршруту вполне конкурентоспособна. Цена транспортировки обычно не влияет на цену газа, но, конечно, важна для поставщика, так как включается в себестоимость», – пояснил российский эксперт.

energystate.ru / Фонд национальной энергетической безопасности

Собеседник «Политики Сегодня» объяснил, что отказ России от дальнейшей эксплуатации украинской ГТС связан с развитием новой инфраструктуры газопровода «Турецкий поток». Несмотря на то, что южный маршрут, пролегающий через Краснодарский край, Турцию, Болгарию и Сербию, был построен еще в 2020 году, работы на трансграничном участке Венгрии и Сербии завершились лишь этим летом.

Это позволило подписать контракт на более выгодных условиях для обеих сторон. Венгрия, по словам Сийярто, в новом соглашении получила «более привлекательную» цену на российский газ в преддверии отопительного сезона. А Москва в свою очередь укрепила позиции на энергетическом рынке Европы.

«Заключение еще одного долгосрочного контракта показывает востребованность российского газа в Европе и важность этого инструмента для обеспечения энергетической безопасности. Ну а высокие цены на рынке [цена за тысячу кубометров газа в Европе сегодня достигла нового рекорда — $600, – Прим. ред.] найдут свое отражение в новом договоре и принесут существенную дополнительную выручку от экспорта газа», – рассказал специалист.

turkstream.info / Турецкий поток

Турция, которая вскоре станет посредником между Россией и Венгрией, едва ли сможет влиять на транзит из политических соображений, убежден Гривач. По словам эксперта, поставки через турецкую территорию регулируется межправительственным соглашением, а сама магистраль управляется на «паритетной» основе компанией TurkAkim Gaz Tasima A. S. (в ней «Газпрому» и «Botas» принадлежит по 50% акций).

«Возникновение проблем не исключено, но в такой конфигурации маловероятно. К тому же через Турцию даже на полной мощности будет идти транзитом около 16 млрд кубометров, а через Украину в иные годы транспортировалось в Европу под 120 млрд кубометров. Это разная степень транзитной зависимости», – подчеркнул эксперт.

Согласно новому соглашению между Москвой и Будапештом, «Газпром» обязуется ежегодно поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа через «Турецкий поток». При этом стороны оставили за собой возможность через 10 лет скорректировать объемы закупки газа.