Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом уже 1 сентября. Планируется подписать «ряд документов», заявили в Офисе президента Украины. Помимо будничного обсуждения «российской агрессии в Крыму и на Донбассе» речь зайдет о болезненно важном для Киева вопросе — газовом.

Скорее всего, разговор коснется и «Северного потока — 2», который украинской энергетической безопасности явно не способствует, потенциально снижая объемы транзита российского газа в Европу через Украину. Киев и Вашингтон были главными бенефициарами остановки российско-немецкого проекта. Штаты хотели поставлять в Евросоюз свой сжиженный природный газ вместо России, Украина не хотела лишаться транзита — в качестве оружия партнеры выбрали американские санкции против РФ и ФРГ.

И все же союзнические отношения с Германией оказались для США в приоритете. В июле евроатлантические партнеры пришли к компромиссу: «Северному потоку — 2» быть, а транзит газа через Украину не прекратится. Но, очевидно, снизится. Мы выяснили, что предпримет господин Зеленский перед лицом энергетической катастрофы в своей стране и почему «зеленая» энергетика, навязываемая стране Евросоюзом, не согреет украинцев.

Федеральное агентство новостей /

План «Б» от Байдена и «Зе»

Остановить строительство газопровода невозможно, как бы Зеленский, Байден и местные элиты того не хотели. В немецкой прессе стоимость проекта оценивается в 40 миллиардов евро — отказ от «СП-2» нанесет Германии больший ущерб, чем все санкции США вместе взятые. Поэтому на встрече будет обсуждаться единственный возможный в этой ситуации маневр.

«В силах Байдена сделать так, чтобы после завершения строительства "СП-2" не был загружен на полную мощность. И США будут пытаться это делать. Прервать строительство нельзя: для Байдена главное — улучшение отношений с Германией. Попытка давить на Берлин приведет к тому же, что и политика Трампа: был нанесен огромный ущерб по евроатлантической солидарности», — отмечает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Германия хоть и обеспокоена энергетической безопасностью Украины не меньше США, но делает выбор в пользу своего политического «выживания». Без «СП-2» ФРГ будет зажата в американских экономических тисках и сможет либо получать газ из США по баснословным ценам, либо покупать его на Ближнем Востоке, чей рынок контролируется американцами, подчеркивает Блохин.

Подложили «зеленую» свинью

Однако западные партнеры не слишком верят в сохранение приемлемых для Украины объемов газового транзита из РФ. Чтобы успокоить страну после неутешительного для нее решения по «СП-2», Германия и США пообещали украинским властям организовать фонд в размере одного миллиарда долларов на развитие «зеленой» энергетики из возобновляемых источников.

Компенсировать дыру в бюджете от потери газовых доходов эти деньги не смогут — в 2020 году «транзитная» прибыль Украины оценивались в 7 млрд долларов, а бюджет страны в этом году составил чуть менее 40 млрд долларов. Европейские инвестиции должны пойти исключительно на строительство электростанций нового типа. Да и выплаты единоразовые, в отличие от стабильного транзита.

Иными словами, Евросоюз предложил Киеву простой выход из ситуации: если газа не хватает, от него нужно просто отказаться. Сейчас Украина выкупает у ЕС часть прокачанного российского топлива. Не будет транзита — не будет газа. И выживать придется за счет ветряных мельниц, гидроэлектростанций и солнечных батарей, зависимых от капризов природы. Эти технологии будущего больно ударят по карманам простых украинцев — тарифы на такую энергетику не просто выше, но и зафиксированы в евро.

«Европейцы предложили Украине один из выходов: сократить потребление газа и переходить на возобновляемую энергетику. Но проблема заключается в том, что стоимость электроэнергии от возобновляемых источников очень высокая. Здесь украинцам "подкладывают свинью", предлагая построить энергетику, которая приведет к росту тарифов», — объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Сама Германия не стремится окончательно «зеленеть», предлагая Украине помощь в переходе на возобновляемые источники энергии. В 2020 году доля их использования в стране превысила 50%, но отказываться от российского газа ФРГ не желает. И на то есть причины: за экологичное будущее нужно платить куда больше, чем за газ из России.

«Украина и так настроила большие мощности возобновляемой энергетики, что уже привело к росту тарифов для внутренних потребителей, чем они крайне недовольны. Электроэнергия стоит дорого, это приводит к повышению стоимости всех товаров, а европейцы говорят — "а вы еще больше повысьте себе тарифы"», — полагает эксперт.

Не факт, что Украина согласится принимать от Запада обещанный миллиард долларов на возобновляемую энергетику, говорит Юшков. Страна уже использовала деньги Европейского банка реконструкции и развития на массовое строительство новых электростанций, но легче не стало: украинский потребитель просто не может платить за энергию столько же, сколько немецкий.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Но передовые государства, кажется, в перспективе следующих 10-20 лет намерены сделать из Украины «страну-электростанцию» нового типа. Причем не только инвестициями, но и «кнутом»: когда правительство Украины попыталось умерить «зеленые» аппетиты партнеров, посольства Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Канады и Норвегии заявили, что разочарованы «ретроспективой» Украины по зеленым тарифам.