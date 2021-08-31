Украинские туристы попали под лавину в Северной Осетии

Группа туристов из Украины отправилась на гору Казбек в Северной Осетии и попала под лавину, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. Есть пострадавшие.

Инцидент произошел на высоте более четырех тысяч метров. Альпинисты поднимались со стороны Грузии, когда сошла лавина. По предварительным данным, три человека пострадали. Какие травмы они получили, не уточняется.

Одиночный турист, оказавшийся очевидцем тех событий, смог спасти одну женщину. Для спасательной операции будет привлечен вертолет МЧС.