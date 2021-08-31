Брошенный проект США. Почему у Украины нет шансов на вступление в НАТО

Глава представительства НАТО в Киеве Александр Винников заявил, что боевые действия в Донбассе не являются препятствием для вступления Украины в Альянс. Дипломат сослался на Североатлантический договор, в котором нет нормы, запрещающей вступление государства в НАТО во время вооруженного конфликта на его территории.

Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» подтвердил слова Винникова, но отметил, что в его заявлении не стоит искать никаких намеков на скорое присоединение Украины к военно-политическому блоку.

«Существует легенда о том, что наличие территориальных претензий, какие-то боевые действия мешают приему какого-либо государства в НАТО. На самом деле в уставе НАТО нет никаких ограничений по этому поводу, могут принять любое государство. Но именно Украину принимать не будут», — сказал политолог.

Примечательно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд недавно заявила, что Киеву потребуется 20 лет, чтобы «подогнать» страну под стандарты ЕС. С позицией эстонского лидера согласился и сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков. По его словам, представители политической элиты Франции неоднократно говорили ему о «полном отсутствии шансов» у Украины вступить в НАТО.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На фоне этого особенно бросается в глаза и тот факт, что США значительно сократили финансовую поддержку Украины. Например, в 2014 году Вашингтон выделял на военную помощь Киеву 600 млн долларов. Последняя же дотация, которую на днях пообещал президент Джо Байден, оказалась в десять раз меньше — всего 60 млн долларов.

«Просто на определенном этапе Соединенные Штаты стали стабилизировать на Украине ситуацию. Они рассчитывали получить стабильное и антироссийски настроенное государство. Но поняли, что этого не произойдет, а они все-таки связаны некоторыми условностями. Они не могут бросить свой проект сразу, потому что это отразится на их имидже. Поэтому продолжают перечислять какие-то деньги», — рассуждает Ищенко.

Ранее политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что все заявления украинских политиков во главе с президентом Владимиром Зеленским о скором вступлении страны в Альянс являются блефом.