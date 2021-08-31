Украинский президент Зеленский намерен встретиться с министром обороны США Остином

Президент Украины Владимир Зеленский увидится с американским министром обороны Ллойдом Остином во время визита в США.

Представитель Пентагона встретится с главой государства 31 августа. Об этом сообщается в обнародованном графике Остина. Руководитель ведомства вместе с Зеленским примет украинского коллегу Андрея Тарана. Обсуждение между сторонами пройдет в 14:00 (21:00 по московскому времени). Данных о выходе к журналистам после встречи нет.

Переговоры президента Украины с американским коллегой Джо Байденом запланированы на 1 сентября. Их рассчитывали провести 31 августа, но дату перенесли. Изначально личная беседа двух лидеров была намечена на 30 августа.

Ранее аналитик Андрей Золотарев спрогнозировал результаты встречи Зеленского с Байденом, передает телеканал «360». По словам эксперта, американский президент даст украинскому коллеге «домашнее задание» по реформам и борьбе с коррупцией.