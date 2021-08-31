Создатели вакцины «КовиВак» готовят препарат против дельта-штамма коронавируса

Разработчики препарата от коронавируса «КовиВак» занимаются созданием новой вакцины против штамма коронавируса «Дельта».

Препарат разрабатывают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Новая вакцина будет не просто модификацией других версий. Это полноценно новый препарат, рассказал в беседе с RT директор научного центра Айдар Ишмухаметов.

Минздрав России ранее зарегистрировал пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Разработчиками выступили исследователи Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», передает телеканал «360».