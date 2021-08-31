Украинец Игорь Цветов прокомментировал отказ от фото с российскими паралимпийцами

Украинский спортсмен Игорь Цветов объяснил свой отказ фотографироваться с российскими атлетами на церемонии награждения летних Паралимпийских игр в Токио.

На торжественной церемонии награждения присутствовали три призера: Игорь Цветов, завоевавший серебро, а также россияне Дмитрий Сафронов (золото) и Артем Калашян (бронза).

Представители Паралимпийского комитета России (ПКР) предложили украинскому спортсмену сфотографироваться, однако он от них отошел. В результате атлеты из России сфотографировались вдвоем.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое. С Украиной в сердце», — прокомментировал украинский атлет в Facebook.

Летние Паралимпийские игры стартовали в Токио 24 августа и продлятся до 5 сентября. Спортивное мероприятие было запланировано на 2020 год, однако Игры пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.