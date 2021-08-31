Независимые кандидаты в Госдуму РФ Певцов и Вассерман провели «встречу на высоте»

Народный артист России Дмитрий Певцов и политолог Анатолий Вассерман провели встречу, на которой обсудили главные тезисы своих политических программ, нашли общие подходы к решению ряда вопросов и заключили соглашение о намерениях. Само мероприятие проходило в одном из помещений Останкинской башни.

По словам Певцова, переговоры переросли в конструктивную дискуссию о том, каким курсом развиваться государству.

«Мы очень разные люди, но в том, что многое нужно пересмотреть в государственном подходе, наши мнения совпали, — отметил народный артист. — Мы оба за остановку пенсионной реформы и снижение пенсионного возраста».

Он также добавил, что оба общественных деятеля выступают за создание широкой сети Домов юных техников для восстановления системы научно-технического творчества молодежи, так как, по их мнению, исключительно важно дать детям возможность развиваться в сфере технических наук. При этом сами центры должны быть максимально доступны — располагаться в каждом районе.

Кандидаты также обсудили необходимость восстановления системы доплат за боевые награды участникам боевых действий и придание особого федерального статуса ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Prt Scr instagram.com / @dima_pevtsov

Вассерман в беседе особо отметил важность использования достижений компьютеризации и автоматизации производств для решения вопроса снижения пенсионного возраста. По его мнению, выгоды от внедрения современных технологий должны получать не только владельцы компаний, но и все жители страны.

«Мы совместно ратуем за поддержку отечественной фундаментальной науки, прикладных инноваций в машиностроении, инфраструктуре и на цифровых направлениях, — заметил он. — Вопросов, волнующих меня и Дмитрия, множество: контроль за ценами и тарифами, восстановление системы здравоохранения, пострадавшей от "оптимизации", контроль миграции, прекращение оттока капитала из России».

По итогам обсуждения общественные деятели закрепили свои договоренности подписанием совместного заявления.

Парламентские выборы в РФ состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года. Кандидатами в Госдуму восьмого созыва зарегистрированы представители партий ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».