Никола Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом» на шесть лет

Хорватский футболист Никола Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом». Спортсмен уже прошел медицинское обследование в Великобритании.

Никола Влашич уже прибыл в Москву из Лондона в расположение команды Хорватии. Сборная готовится к матчу с российскими футболистами. В Лондоне атлет прошел медицинское обследование и подписал все документы.

Сделка по переходу спортсмена в «Вест Хэм» полностью обговорена и закрыта. Сотрудничество спортсмена с английским клубом продлится в течение шести лет. Как сообщает издание «Чемпионат», ЦСКА получит 27 млн евро за 23-летнего хорватского спортсмена.

Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. Через год армейцы выкупили его за 15,7 млн. евро. В нынешнем сезоне футболист отыграл 26 матчей в Российской премьер-лиге. Ему удалось забить 11 голов, а также отдать пять результативных передач.