В НАТО оценили возможность вступления Киева в Альянс с учетом войны в Донбассе

Украина может присоединиться к НАТО даже при условии событий, разворачивающихся в Донбассе, заявил глава представительства Альянса в столице страны Александр Винников.

Ситуация в регионе не препятствует членству Киева в НАТО, подчеркнул он. Винников дал интервью одному из украинских изданий.

«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», — подчеркнул представитель объединения.

Глава киевского представительства обратил внимание на вариант, при помощи которого НАТО может помочь Украине в восстановлении территориальной целостности. По словам Винникова, эти процессы связаны с присутствием сил Альянса в Черном море.