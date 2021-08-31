Талибы заявили о поражении США в Афганистане

Американцы потерпели поражение в Афганистане, заявил представитель движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) Забихулла Муджахид.

По его словам, Вашингтону так и не удалось достигнуть поставленных целей. Вместе с тем он отметил, что талибы готовы выстраивать диалог с американцами.

«Мы хотим хороших отношений с США», — сказал он.

Стоит отметить, что «Талибану» удалось захватить власть в Кабуле на фоне вывода войск США из региона. Боевики вошли в столицу без сопротивления. Президент Афганистана Ашраф Гани также сбежал из государства, опасаясь преследования со стороны боевиков.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации