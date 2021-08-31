Ямало-Ненецкий АО назвали лидером по уровню жизни в России

Жителям Ямало-Ненецкого АО живется лучше всего в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, выполненного Фондом развития гражданского общества.

Исследователи учитывали прожиточный минимум населения региона, среднемесячную зарплату и несколько других экономических показателей. Всего было проанализировано 30 самых развитых регионов страны из 85. Отмечается, что Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место по социально-экономическому развитию. Об этом информируют «Известия».

В первую десятку регионов также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Якутия и другие. Тюменская область оказалась на 14 месте. Замыкают интегральный рейтинг (делят 21 место) Свердловская, Челябинская области, Пермский край и другие.