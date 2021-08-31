Лидер ополчения назвал условие талибам для завершения конфликта в Панджшере

Лидер сил сопротивления Ахмад Масуд выдвинул условие боевикам «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) для завершения конфликта в провинции Панджшер.

Масуд сообщил, что закончит собственную деятельность и покинет политику, если талибы создадут инклюзивное правительство и обеспечат свободу и равноправие афганцам. По его словам, урегулирование конфликта с боевиками возможно, если талибы создадут инклюзивное и децентрализованное правительство Афганистана.

Он считает, что все остальные варианты являются неприемлемыми для сил сопротивления. Если это не произойдет, то конфликт продолжится. Лидер сопротивления при этом подчеркнул, что ему никто не оказывает финансовую поддержку из других стран, а многие страны региона якобы встали на сторону талибов из-за правительства бежавшего лидера Афганистана Ашрафа Гани.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации