Трамп заявил, что США могли покинуть Афганистан без потерь

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что организация вывода американских войск из Афганистана подорвала уважение к Белому дому.

В интервью One America News Network Трамп обвинил нынешнюю администрацию США в сдаче «Талибану»1 (террористическая организация, запрещенная в России) оставшихся в Афганистане американских военных.

«Мы бы могли выйти с гордостью, сохранив жизни», — заявил экс-президент США.

По его словам, после бегства из Афганистана США утратили уважение на мировой арене.

Ранее Пентагон объявил, что США завершили свое 20-летнее военное присутствие в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III ВВС США покинул страну за несколько минут до наступления 31 августа.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации