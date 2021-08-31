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Трамп заявил, что США могли покинуть Афганистан без потерь

Трамп заявил, что США могли покинуть Афганистан без потерь

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что организация вывода американских войск из Афганистана подорвала уважение к Белому дому.

В интервью One America News Network Трамп обвинил нынешнюю администрацию США в сдаче «Талибану»1 (террористическая организация, запрещенная в России) оставшихся в Афганистане американских военных.

«Мы бы могли выйти с гордостью, сохранив жизни», — заявил экс-президент США.

По его словам, после бегства из Афганистана США утратили уважение на мировой арене.

Ранее Пентагон объявил, что США завершили свое 20-летнее военное присутствие в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III ВВС США покинул страну за несколько минут до наступления 31 августа.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации