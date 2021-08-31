Польский журналист назвал самый большой страх России

Россия якобы боится союза Польши с Украиной. Об этом заявил польский журналист Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie.

По мнению польского обозревателя, Кремль якобы ничего так сильно не боится, как укрепления союза между Польшей и Украиной. Он отметил, что России есть, чего опасаться. Журналист также призвал Киев присоединиться к инициативе «Трех морей», чтобы Украина не превратилась в «российско-немецкий кондоминиум».

Отношения Германии и России якобы могут предоставлять большую опасность для страны, отметил журналист. По его словам, Польше не нужно постоянно любить Украину, чтобы поддерживать ее при конфликте с Россией. Журналист подчеркнул, что этого просто требуют национальные интересы страны.