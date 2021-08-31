Зеленский сообщил о своем прибытии в Вашингтон для встречи с Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джозефом Байденом.

Украинский президент обнародовал фото, на котором вместе со своей женой Еленой спускается по трапу самолета, который прилетел в Вашингтон. О прибытии стало известно из Instagram Зеленского.

«Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США», — написал он.

Украинский лидер уверен, что встреча с главой США будет содержательной. Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко рекомендовал Зеленскому не повышать голос при общении с Байденом. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, лидеры США и Украины обсудят политические вопросы, тему Донбасса, Крым и проблемы экономики Киева. Кулеба выразил уверенность, что Байден и Зеленский достигнут конкретных договоренностей.