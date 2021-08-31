Россия может запустить строительство новой космической станции в 2027 году

Россия может приступить к сборке новой национальной космической станции на орбите в 2027 году, сообщил генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

Он отметил, что новые модули «Ангары» могут запустить в 2027 году, когда на космодроме Восточный будет готова соответствующая инфраструктура. Полеты на МКС должны осуществляться в таком случае до 2028-2029 года, добавил Соловьев в комментарии РИА Новости.

Первым станет научно-энергетический модуль, который создают с 2012 года. Он предназначался для МКС и проведения научных исследований. Три года назад начались наземные испытания. Запуски постоянно откладываются.

Станция будет спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей. Ее возможности позволят вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.