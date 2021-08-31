Пентагон объявил об окончательном завершении миссии США в Афганистане

Миссия в Афганистане завершена, а американские войска выведены из страны, сообщил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи.

При этом президент США Джо Байден решил не продлевать эвакуацию из Афганистана, а официальный представитель Пентагона Джон Кирби допустил нанесение авиаударов по афганской территории в будущем.

«С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — отметил Маккензи.

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1) предпринимала интенсивные попытки атаковать американские силы в Афганистане во время операции по эвакуации, отметил генерал.

Согласно данным ведомства, сейчас аэропорт Кабула никем не контролируется, в том числе и американскими военнослужащими. Россия при этом недавно высказала стремление продолжать эвакуировать российских граждан из страны, несмотря на запрет боевиков «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в России) на эвакуацию с 31 августа.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации