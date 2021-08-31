Стоимость газа в Европе достигла отметки в 610 долларов за 1 тыс. кубометров

Стоимость газа в Европе перевалила отметку в 600 долларов за тысячу кубометров. Такие показатели были на лондонской бирже ICE.

Такая цена на торгах TTF в Нидерландах вместе с поставкой отмечалась в понедельник утром. Она достигла рекордной отметки в 610 долларов за одну тысячу кубометров. Стоимость топлива превысила 600 долларов в преддверии отчета «Газпрома» по МСФО.

Цены на газ летом 2021 года начали расти из-за жары. Отмечается, что восполнить запасы уже не получится. После объявления «Газпрома» о планах на поставки голубого топлива через «Северный поток — 2» его стоимость резко начала падать, опускаясь ниже 500 долларов за одну тысячу кубометров. Так, 19 августа отметка была на уровне 484 долларов. Однако 30 августа опять пошла вверх и достигла новых рекордных показателей.