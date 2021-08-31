Сопротивлению удалось отразить атаку боевиков в афганском Панджшере

Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) провели атаку на аванпост в афганской провинции Панджшер. Однако сопротивлению удалось отбить атаку.

Соответствующей информацией поделился телеканал Tolo News, ссылаясь на информатора, близкого к силам сопротивления. В результате конфликты все еще продолжаются.

Панджшер является последним регионом на территории Афганистана, контроль над которым не захватили талибы. При этом силы сопротивления остаются единственным очагом противостояния, состоящем в основном из местного населения.

В начале августа боевики во время вывода войска США начали проводить активные наступления на силы правительства. Талибы в результате 15 августа вошли в Кабул. Им удалось захватить дворец президента. «Талибан» на следующий день сообщил о завершении войны.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации