Сестра погибшего в Афганистане морпеха обвинила Байдена в смерти брата

Американский президент Джо Байден виноват в гибели военных в Афганистане. Так считает сестра погибшего морпеха Ройс МакКоллум.

Байден в минувшие выходные отправился в Дувр, чтобы принять участие в траурных мероприятиях по передаче тел военных, погибших в результате взрыва в Кабуле. Он собирался пообщаться с их родственниками.

Ройс, по данным телеканала Fox News, отказалась встречаться с главой США. Разговор с Байденом она сочла пустым и лишенным смысла. Глава Белого дома, по ее мнению, продемонстрировал «полное пренебрежение» к потере морпеха.

В результате с Байденом разговаривала только беременная жена военнослужащего Дженна МакКоллум. Краткое общение с президентом только расстроило ее.

На главу Белого дома также ополчилась мать погибшего в Афганистане штабного сержанта Райана Кнаусса. Женщина раскритиковала решение президента вывести войска после двух десятилетий войны.